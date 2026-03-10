https://news.day.az/unusual/1821127.html Роботы начали выгуливать собак - ВИДЕО В Варшаве (Польша) заметили робота, выгуливающего собаку. Как передает Day.Az, на кадрах видно, как гуманоид гуляет по польской столице, а четвероногий питомец не увидел разницы между роботом и человеком. Видео завирусилось в восточноевропейском сегменте соцсетей.
Роботы начали выгуливать собак - ВИДЕО
В Варшаве (Польша) заметили робота, выгуливающего собаку.
Как передает Day.Az, на кадрах видно, как гуманоид гуляет по польской столице, а четвероногий питомец не увидел разницы между роботом и человеком.
Видео завирусилось в восточноевропейском сегменте соцсетей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре