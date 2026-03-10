Новая находка указывает на то, что первые человекообразные обезьяны, способные ходить прямо, вероятно, появились в Европе, а не Африке, как считалось ранее.

В Болгарии обнаружили бедренную кость, которая, вероятно, принадлежит обезьяне или раннему гоминиду, ходившему на двух ногах раньше любого другого известного африканского гоминина. Впрочем, ученые признают, что доказательства все еще не окончательны.

Теперь считается, что первые обезьяны могли ходить прямо по современной Болгарии 7,2 миллиона лет назад. По крайней мере, так утверждают исследователи, обнаружившие кость ноги, демонстрирующую признаки прямохождения.

Это бедренная кость старше любых известных ископаемых останков гомининов, включая все находки из Африки. Новая находка указывает на то, что прямохождение - важнейший этап в эволюции человека - могло развиться вовсе не в Африке, а в Европе.

По словам соавтора исследования Мадлен Беме из Тюбингенского университета в Германии, они с коллегами считают, что им удалось обнаружить самые древние свидетельства прямохождения в Европе.

Беме с коллегами проводят раскопки в Азмаке, на юге Болгарии, с 2008 года. На этом участке находится слой речных отложений толщиной около 20 метров. В 2016 году ученые обнаружили здесь единственную праву бедренную кость, погребенную в песках, возраст которых составляет 7,2 миллиона лет. Бедренная кость имеет длину 21,5 сантиметра и почти цела, отсутствует лишь часть нижнего конца. Команда дала ей прозвище "Дива".

В более ранние периоды Европа была домом для многих различных обезьян, но к 7,2 миллионам лет назад многие из них исчезли. Сегодня, как считается, все наши ближайшие родственники-обезьяны живут в Африке. Точно так же все самые ранние древние люди, или гоминины, родом из Африки.

Единственная обезьяна, идентифицированная в Азмаке - это Graecopithecus freybergi, малоизученный вид, известный только по поврежденной челюстной кости из Греции, зубу из Северной Македонии и, из Азмаки, единственному зубу. Поэтому ученые предполагают, что бедренная кость, вероятно, принадлежит Graecopithecus.

В ходе исследования команда детально измерила бедренную кость и провела компьютерную томографию. Исследователи обнаружили несколько особенностей, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что она принадлежала двуногому животному.

По словам ученых, в верхней части кости короткая шейка отходит в сторону, а затем расширяется в округлую луковицу, которая вставлялась бы в таз. Шея имеет довольно длинный, прямой участок - такой же, как у двуногих гомининов, но не у обезьян, передвигающихся на костяшках пальцев. Аналогично, наружный слой кости толще в нижней части шеи, чем в верхней, что также помогает ей выдерживать вес. Кроме того, на задней части кости есть гребень, к которому, вероятно, прикреплялись ягодичные мышцы - это важно, так как они помогают удерживать спину в вертикальном положении. Впрочем, стоит отметить, что другие исследователи заинтригованы, но не убеждены в достоверности результатов исследования.