Стало известно, как на Луне появилась вода

Вода на Луне могла накапливаться постепенно в течение миллиардов лет, а не возникнуть в результате одного крупного события, выяснила международная команда ученых.

работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Лед на Луне давно считается одной из главных загадок: его следы обнаружены в кратерах у южного полюса, но происхождение оставалось неясным.

Новая работа показывает, что вода, вероятно, накапливалась постепенно - на протяжении 3-3,5 миллиарда лет. "Похоже, что самые древние кратеры содержат больше всего льда. Это означает, что процесс шел почти непрерывно", - отметил соавтор исследования Пол Хейн.

Ученые исключили гипотезу о том, что вода появилась одномоментно, например, после падения крупной кометы. Вместо этого рассматривается несколько источников: древний вулканизм, который мог выводить воду из недр Луны, кометы и астероиды, а также солнечный ветер, при котором водород взаимодействует с лунной поверхностью и образует воду. Лед сохраняется в так называемых "холодных ловушках" - кратерах, которые находятся в постоянной тени и не освещаются Солнцем миллиарды лет.

С помощью данных миссии NASA и моделирования ученые выяснили, что именно самые старые и дольше всего затененные кратеры содержат наибольшее количество льда. Например, кратер Хаворт у южного полюса Луны, который находится в тени более 3 миллиардов лет, может быть одним из главных "резервуаров" воды. Распределение льда оказалось неравномерным - это объясняет, почему в одних кратерах его много, а в других почти нет.

По словам ведущего автора Одеда Ахаронссона, понимание происхождения воды на Луне важно не только для науки, но и для будущих миссий. Лед можно использовать как источник питьевой воды и даже топлива - путем разделения на водород и кислород.

Окончательно ответить на вопрос о происхождении воды смогут только прямые исследования - анализ образцов с поверхности Луны или их доставка на Землю.