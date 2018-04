Найдено доступное средство от болезни Альцгеймера

Исследователи не единожды смогли убедиться в том, что яблочный сок дает эффект лекарства при болезни Альцгеймера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, в частности, ученые из Университета штата Массачусетс пришли к заключению о том, что два стакана яблочного сока в день значительно снижают вероятность развития болезни Альцгеймера, являющейся одной из распространенных форм приобретенного слабоумия. Эффект сока проявился в испытаниях на мышах.

Ученые убедились, что у тех животных, которых поили яблочным соком, реже по сравнению с контрольной группой, не получавшей сока, появлялись симптомы заболевания. Кроме того, у мышей повышалась сообразительность - об этом говорили результаты тестов.

"Вещества, содержащиеся в яблоках, блокируют выработку белка бета-амилоида, который откладывается в нервной ткани и вызывает тяжелое заболевание", - прокомментировали авторы исследования проявляемый яблочным соком эффект защиты в отношении болезни Альцгеймера.

О другом научном расследовании, подтвердившем пользу яблочного сока для мозга, сообщил журнал "The American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias". Проводившие данное исследование специалисты констатировали, что употребление этого сока нормализует настроение у пациентов с болезнью Альцгеймера.

"Больные, которые в течение месяца выпивали по два стакана яблочного сока в день, испытали 27-процентное улучшение поведенческих и психотических симптомов слабоумия, - в основном в мозговых областях, связанных с тревогой, беспокойством и бредом", - сообщили исследователи проекта.

