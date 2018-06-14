Мужчина спас 6 человек из охваченного пожаром дома в Перми - ВИДЕО

14 июня 2018 14:06

Житель Перми, возвращавшийся с работы ночью, стал свидетелем страшного пожара, охватившего частный дом в микрорайоне Гайва. Пламя распространилось в доме в считаные минуты: огонь пришел с деревянной пристройки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Прохожий бросился к дому - через окно он помог спасти шесть человек, оказавшихся заложниками огня. 

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Мужчина спас 6 человек из охваченного пожаром дома в Перми

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