Немецкий студент создал ''подушку безопасности'' для смартфонов - ВИДЕО

Студент из Германии Филипп Френцель создал "подушку безопасности" для смартфонов. Идея пришла к молодому человеку, когда его собственный телефон упал и разбился, пишет TJ.

На создание чехла, оборудованного датчиками, которые чувствуют падение устройства, у студента ушло четыре года.

Принцип работы механизма следующий: когда смартфон падает, датчики передают сигнал об этом механизму, который выбрасывает и задней части чехла устройства гибкие "ножки". Они амортизируют падение, сохраняя телефон в целости, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

TJ сообщает, что в 2013 году компания Honda создала подобное устройство. Правда тогда инженеры просто уменьшили подушку безопасности автомобиля.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

