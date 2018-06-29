Немецкий студент создал ''подушку безопасности'' для смартфонов - ВИДЕО

29 июня 2018 14:38

Студент из Германии Филипп Френцель создал "подушку безопасности" для смартфонов. Идея пришла к молодому человеку, когда его собственный телефон упал и разбился, пишет TJ. 

На создание чехла, оборудованного датчиками, которые чувствуют падение устройства, у студента ушло четыре года.

Принцип работы механизма следующий: когда смартфон падает, датчики передают сигнал об этом механизму, который выбрасывает и задней части чехла устройства гибкие "ножки". Они амортизируют падение, сохраняя телефон в целости, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

TJ сообщает, что в 2013 году компания Honda создала подобное устройство. Правда тогда инженеры просто уменьшили подушку безопасности автомобиля. 

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Немецкий студент создал ''подушку безопасности'' для смартфонов

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