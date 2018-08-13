Верховный лидер Ирана рассказал, от чего страдает экономика страны
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что экономика страны больше страдает от внутренних проблем, чем от внешних санкций, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Экономическим проблемам в Иране была посвящена встреча Хаменеи с гражданами, состоявшаяся в понедельник в Тегеране.
"Аналитики и представители правительства согласны: проблемы нашего сегодняшнего существования не возникли извне, они носят внутренний характер", - приводятся слова иранского лидера на его официальном сайте. Одной из таких причин Хаменеи назвал ошибки в руководстве.
США неделю назад восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
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