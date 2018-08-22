Mercedes-Benz воссоздал первую в истории поездку на автомобиле - ВИДЕО

В 1888 году поездку на машине Model 3 совершила Берта Бенц

Концерн Daimler воссоздал на видео ключевой момент в истории автомобилестроения и марки Mercedes-Benz: поездку Берты Бенц - первого водителя в истории - на машине Model 3. Путешествие по маршруту Мангейм-Пфорцхайм началось 5 августа 1888 года. Его протяженность составила 106 километров, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Во время поездки, которую Берта совершила без ведома мужа - Карла Бенца - она заменила деревянные тормоза на кожаные, использовала для прочистки топливной системы шпильку, а в качестве изоляции - подвязку. По ее возвращении домой в конструкцию автомобиля были внесены необходимые изменения, которые позволили избежать аналогичных поломок в будущем.

Поездка Берты Бенц стала решающей для фирмы и помогла улучшить конструктивные параметры машины. Так, трансмиссия получила дополнительную передачу для преодоления подъемов, а тормозная система стала эффективнее благодаря особым накладкам - прообразу тормозных колодок.

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