Дайвера едва не засосало в пасть крупнейшей в мире акулы - ВИДЕО

Страдающего от боязни акул дайвера чуть не засосало в пасть морского хищника. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел у побережья Филиппин. 49-летний житель Норвегии Гейр Йохансен (Geir Johansen) плавал с аквалангом, когда к нему неожиданно приблизилась китовая акула. Мужчина не знал, что этот вид акул не представляет угрозы для людей, поэтому сильно испугался. К тому же, рыба искала планктон, засасывая в пасть десятки литров воды, и дайвера притянуло к ней. Он с трудом смог освободиться, оттолкнувшись от рыла акулы, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Когда я нырнул и увидел акулу, у меня чуть приступ не случился. Я пытался быть максимально спокойным, так как нас учили не раздражать их. Она посмотрела на меня и будто сказала "держись подальше от моей еды". А затем толкнула меня два раза, и ее пасть была жесткой, как сталь", - поделился впечатлениями Йохансен. Он признался, что впервые решился погрузиться с аквалангом, так как боится акул.

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