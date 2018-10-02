Протестующие прорвались на территорию парламента Армении - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

22:35

Участники митинга на проспекте Баграмяна прорвались на территорию парламента. В настоящее время ситуация напряженная. Несмотря на то, что премьер-министр Никол Пашинян не входить в здание, тем не менее несколько человек попытались войти в парламент. Однако им не позволили сделать это депутаты от фракции "Выход", передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am..

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21:42

Республиканская партия Армении и содействующие силы посредством введения законопроекта о внесении изменений в закон "О регламенте НС" официально объявили контрреволюцию. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, выступая перед участниками акции протеста на проспекте Баграмяна 26, передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am.

"Состоялось печально известное внеочередное заседание парламента, законопроект уже принят. Мы уточним информацию о депутатах и политических силах, проголосовавших за законопроект. Могу сказать, что Республиканская партия Армении и содействующие силы посредством введения этого законопроекта официально объявили контрреволюцию. В Армении у контрреволюции нет шансов, потому что народ победил, а победу народа никто не может у него отобрать", - заявил Пашинян, добавив, что РПА "надо искоренить из Армении". После чего Пашинян и присутствующие начали скандировать: "РПА, уходи".

Отметим, что граждане Армении перекрыли входы в парламент и депутаты не могут покинуть здание. Ранее парламент в ходе внеочередного заседания принял законопроект о внесении изменений в закон "О регламенте НС". 67 депутатов проголосовали за, против никто не проголосовал. Депутаты от фракции "Выход" бойкотировали заседание, следуя призыву премьер-министра Никола Пашиняна.

Законопроект предусматривает недопущение роспуска Национального Собрания в случае возникновения ситуации, когда парламенту во второй раз придется избирать премьер-министра страны, и в день голосования по каким-либо обстоятельствам процесс голосования будет усложнен (к примеру, заблокирована работа НС).

Ранее Пашинян заявил, что принятие законопроекта будет означать "официальное начало контрреволюции".

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21:36

Депутаты не могут выйти из здания Национального Собрания Армении. Как сообщает корреспондент NEWS.am, внеочередное заседание парламента уже 40 минут, как завершилось, однако депутаты продолжают оставаться в здании в связи с акцией протеста перед Национальным Собранием, передает Day.Az.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли он выйти из здания парламента, депутат от Республиканской партии Армении Мигран Погосян заметил: "А вы - можете?". Галуст Саакян вначале заявил, что может покинуть здание НС, однако потом отметил: "Все выходы закрыли, как я могу выйти?".

Отметим, что граждане уже больше часа, как собрались перед зданием парламента. Они ждут премьер-министра Никола Пашиняна, который ранее заявил, что у него есть очень важное дело на Баграмяна-26 (резиденция премьера- ред.), после которого он вернется и присоединится к собравшимся. Премьер на своей странице в социальной сети Facebook написал, что выступит перед зданием Национальной академии наук.

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21:06

Депутаты парламента Армении приняли законопроект, который позволяет заблокировать роспуск законодательного органа при необходимости второй раз избирать премьер-министра страны, после чего протестующие перекрыли входы в здание парламента, сообщает "Новости Армении", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К протестующим вышел действующий премьер-министр страны, который, как сообщают "Новости-Армения", ранее призвал их собраться у парламента, а депутатов, которые "не считают, что они должны выйти против власти народа" - не идти в парламент.

"Я сейчас пойду в свой кабинет на Баграмяна 26, у меня очень важное дело, после чего вернусь сюда", - сказал Пашинян собравшимся.

Отмечается, что депутаты не могут покинуть здание, которое заблокировали жители Еревана.