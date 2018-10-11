Во время старта российской ракеты "Союз" произошла авария - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

11 октября 2018 13:30

13:30

Экипаж "Союза МС-10" приземлился в Казахстане, российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг вышли на связь. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, передает Day.Az.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса". Было отмечено, что авария произошла на этапе работы второй ступени. В результате аварии, члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг cейчас испытывали перегрузку в 6g. Для сравнения, при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g.

"По данным службы телеметрии, аппарат с космонавтом и астронавтом уже приземлился в степи Казахстана. Экипаж вышел на связь с наземными службами космодрома", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа, вертолеты Ми-8 ЦВО взлетели с аэродромов Жезказгана, Байконура и Караганды для поиска экипажа "Союз МС-10" в Казахстане, .

В поисково-спасательной операции задействованы четыре вертолета. На борту находятся спасатели, медики.

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13:21

Во время старта ракеты "Союз" с полигона Байконур к Международной космической станции произошла авария носителя, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что экипаж жив, однако испытывает тяжелые перегрузки.

Экипаж намерен совершить аварийное приземление ориентировочно в Казахстане.

Отметим, что на борту "Союза МС-10" находятся члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

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13:30

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Авария носителя произошла во время старта ракеты

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