Канадский баскетболист купил киберспортивную команду, чтобы «Быть ближе к сыну»

Рик Фокс, бывший канадский баскетболист, выступавший за "Бостон Селтикс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" с 1991 по 2004 год, признался, что киберспорт пришел в его жизнь благодаря сыну. Его увлечение видеоиграми стало толчком для решения о покупке киберспортивного клуба, названного Echo Fox, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

"Я хотел поддержать его увлечение видеоиграми" - рассказывает Фоск о своём решении. Баскетболист объясняет, что его сыну был абсолютно не интересен профессиональный баскетбол, на который у него уходило в год 10 месяцев из 12. Видеоигры же стали мостом, который свёл их вместе.

Echo Fox был образован 18 декабря 2015г., и в данный момент в него входят множество составов по разным дисциплинам: это League of Legends, Street Fighter V, Super Smash Bros., Injustice 2, Tekken 7, Gears of War, H1Z1, Vainglory и Call of Duty.