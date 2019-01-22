На Камчатке произошло взрывное извержение вулкана Безымянный, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом рассказал представитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук(РАН).

"По сейсмическим данным активная эксплозивная [взрывная] фаза продолжалась два часа, пепловые шлейфы перемещались на северо-запад в течение порядка 12 часов. <...> Сейчас вулкан закрыт облачностью, но вероятно, что происходит парогазовая активность вулкана и, возможно, выжимание вязкого лавового потока", - рассказал он.

Вулкан Безымянный расположен в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Безымянный в последний раз он извергался 10 декабря 2017 года, когда выбросил пепел на высоту до 15 км над уровнем моря.