На Камчатке произошло взрывное извержение вулкана

22 января 2019 07:40

На Камчатке произошло взрывное извержение вулкана Безымянный, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом рассказал представитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук(РАН).

"По сейсмическим данным активная эксплозивная [взрывная] фаза продолжалась два часа, пепловые шлейфы перемещались на северо-запад в течение порядка 12 часов. <...> Сейчас вулкан закрыт облачностью, но вероятно, что происходит парогазовая активность вулкана и, возможно, выжимание вязкого лавового потока", - рассказал он.

Вулкан Безымянный расположен в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Безымянный в последний раз он извергался 10 декабря 2017 года, когда выбросил пепел на высоту до 15 км над уровнем моря.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az