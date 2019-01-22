На Камчатке произошло взрывное извержение вулкана
На Камчатке произошло взрывное извержение вулкана Безымянный, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Об этом рассказал представитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук(РАН).
"По сейсмическим данным активная эксплозивная [взрывная] фаза продолжалась два часа, пепловые шлейфы перемещались на северо-запад в течение порядка 12 часов. <...> Сейчас вулкан закрыт облачностью, но вероятно, что происходит парогазовая активность вулкана и, возможно, выжимание вязкого лавового потока", - рассказал он.
Вулкан Безымянный расположен в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Безымянный в последний раз он извергался 10 декабря 2017 года, когда выбросил пепел на высоту до 15 км над уровнем моря.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Как разогнать метаболизм
-
21 Янв. 12:57 6 493
-
21 Янв. 09:15 6 381
-
21 Янв. 18:14 6 234
-
21 Янв. 18:49 5 599
-
21 Янв. 10:15 4 325