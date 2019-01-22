В России разбился бомбардировщик, есть погибшие и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

17:15

Источник в силовых структурах рассказал, что причиной крушения сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области могла стать ошибка пилотирования в условиях неблагоприятной погоды. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Источник уточнил, что в области полета Ту-22М3 ухудшалась погода и он попал в "снежный заряд".

"В этих условиях, скорей всего, произошла ошибки техники пилотирования, которая привела к грубой посадке", - сказал источник.

Он добавил, что в результате грубой посадки произошло разрушение конструкции самолета. Также бомбардировщик загорелся.

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16:06

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Об этом, как передает Day.Az, сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах.

"Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе минобороны РФ, два члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3, совершившего жесткую посадку в Мурманской области, погибли, еще два летчика отправлены в больницу.

"22 января 2019 года в Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3. В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение", - сказали в ведомстве. Там добавили, что полет осуществлялся без боекомплекта.

В минобороны уточнили, что "по докладу с места, два летчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь". "Два члена экипажа погибли", - сказали в министерстве.

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