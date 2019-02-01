Пентагон выявил критические проблемы у истребителя F-35

1 февраля 2019 20:53

Пентагон выявил критические проблемы у американского истребителя пятого поколения F-35. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на доклад ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во время испытаний военные пришли к выводу, что версия F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой прослужит всего лишь 2100 летных часов, что составляет примерно четверть ожидаемого срока службы в 8000 часов. Это означает, что часть самолетов, каждый из которых обошелся почти в 100 миллионов долларов, спишут уже в 2026 году.

Эксперты также считают, что точность встроенного пулемета F-35A - неприемлема и не соответствует техническим стандартам, прописанным в контракте.

Генерал-майор ВВС США в отставке и директор по эксплуатационным испытаниям Роберт Бехлер сообщил, что у воздушного судна есть серьезные программные ошибки.
 

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