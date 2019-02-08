Россияне признались в поиске дополнительного заработка ради пенсии

Меньше половины трудоспособных россиян собираются жить в старости исключительно на государственную пенсию, остальные же рассчитывают на альтернативные источники дохода. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, это следует из опроса, который провел негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка.

Всерьез задаваться вопросом о том, на что жить в старости, россияне начинают после 30-35 лет. Понимая, что прожить на положенные по закону выплаты будет сложно, на государственную пенсию тем не менее рассчитывают 45 процентов россиян: 50 процентов женщин и 40 процентов мужчин.

Работать после выхода на пенсию планируют 30 процентов россиян, на сбережения и проценты по банковским вкладам рассчитывают 14 процентов, на помощь детей и родственников - 13 процентов. Тех, кто делает накопления, в среднем по стране больше 40 процентов, но только 15 из них имеют сбережения в размере более одного годового дохода.

При этом сложными финансовыми инструментами пользуются лишь семь процентов граждан, из них 2,5 процента вкладывают деньги в инвестиционные фонды, четыре процента - в бизнес, два процента приобретают и продают иностранную валюту. На доходы от НПФ рассчитывают около 10 процентов россиян.

В феврале сообщалось, что реальные пенсии россиян вернулись к падению. По итогам 2018 года реальный размер средней по стране пенсии сократился (с учетом выплаченных пенсионерам в январе 2017 года пяти тысяч рублей) в годовом исчислении на 2,4 процента. Это падение стало первым с 2015 года.