Рухнувший фонарный столб едва не убил судью и футболиста - ВИДЕО
14 марта 2019 11:15 211
Судья и футболист едва спаслись во время матча в американском городе Кларквилл штата Арканзас, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщает The Sun, во время школьного матча по регби в городе был сильный ветер. Местные власти обвиняют в случившемся буйство стихии.
По данным издания, в результате падения столба пострадали и судья, и футболист. Судья сломал ногу и находится в больнице.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
10:38 444
Первый взрыв ядерной бомбы - ВИДЕО
-
13 Мар. 16:27 13 788
-
13 Мар. 13:36 10 511
-
13 Мар. 21:58 6 776
-
13 Мар. 16:39 5 652
-
13 Мар. 15:18 4 925