Судья и футболист едва спаслись во время матча в американском городе Кларквилл штата Арканзас, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает The Sun, во время школьного матча по регби в городе был сильный ветер. Местные власти обвиняют в случившемся буйство стихии.

По данным издания, в результате падения столба пострадали и судья, и футболист. Судья сломал ногу и находится в больнице.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

