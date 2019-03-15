Турция осудила нападение на мечети в Новой Зеландии
Турция осуждает нападение на мечети в Новой Зеландии, написал в своем микроблоге в соцсети Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что нападение на мечети - явный признак ненависти к исламу и мусульманам.
"Мир должен осудить исламофобию", - пишет Калын.
Напомним, что не менее 27 человек погибли в результате стрельбы, открытой неизвестными в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Полиция подтвердила задержание одного из стрелков. В больницы города было доставлено не менее 30 раненых.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала инцидент со стрельбой в городе Крайстчерч одним из самых "черных дней" в истории страны.
"События в Крайтсчерче - это экстраординарный и беспрецедентный акт жестокости. Для нее нет места в Новой Зеландии. Многие из пострадавших - члены мигрантских общин, Новая Зеландия их дом, они - это мы", - заявила Ардерн.
Отметим, что сегодня власти Новой Зеландии призвали мусульманские общины страны к большей бдительности в свете произошедших событий.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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