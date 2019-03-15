Полиция Новой Зеландии просит все мечети в стране временно закрыться после стрельбы в городе Крайстчерч и рекомендует жителям страны воздержаться от их посещения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"На данном этапе мы не будем обсуждать возможные мотивы нападавшего или причины инцидента. Мы попросили все мечети в стране закрыть свои двери и советуем людям воздержаться от их посещения", - говорится в Twitter полиции.

В пятницу утром минимум в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. Сообщалось о гибели девяти человек и десятках раненых. По данным некоторых СМИ, число убитых может достигать 30. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению. Полиция сообщила, что сняла оцепление в школах города, закрытых из-за инцидента.

