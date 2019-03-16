Президент США Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, выразив соболезнования в связи с терактом, унесшим жизни 49 человек. Он также заявил о готовности Соединенных Штатов оказать помощь стране.

"Только что разговаривал с Джасиндой Ардерн, премьер-министром Новой Зеландии, касательно ужасных событий, произошедших в последние 24 часа. Я проинформировал премьер-министра, что мы выражаем солидарность с Новой Зеландией и что мы готовы оказать поддержку и предоставить любую помощь, которую США могут дать", - написал Трамп в пятницу в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вооруженные люди ворвались в пятницу в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче (административный центр региона Кентербери), где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека