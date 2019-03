Рекламный плакат Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в вашингтонском метро, нацеленный на привлечение на работу в спецслужбы США людей со знанием русского языка, привлек внимание пользователей интернета грамматической ошибкой. Фотографию баннера, размещенного на станции Фогги Боттом, где находится здание Государственного департамента США и Университет Джорджа Вашингтона, опубликовал на своей странице в сети Twitter корреспондент агентства Reuters в Вашингтоне Дэвид Бруннстром. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ваше владение иностранными языками are vitally important to our national security", - гласит текст объявления, написанного одновременно на двух языках. Таким приемом авторы плаката, очевидно, намеревались сразу же привлечь внимание целевой аудитории. Однако внимание пользователей интернета привлекло другое обстоятельство: части этого двуязычного предложения оказались грамматически не согласованы между собой, поскольку английский глагол "to be" стоит в форме множественного числа "are", тогда как русское слово "владение", к которому глагол относится, стоит в единственном. В итоге фраза, если ее перевести полностью, звучала бы следующим образом: "Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности".

Вероятнее всего, в оригинальном предложении на английском фраза начиналась со слов "your foreign language skills". Этот оборот встречается далее по тексту и переводится, скорее, как "ваши навыки владения иностранными языками". Если бы в плакате использовалась именно такая версия перевода, где слово "навыки" стоит во множественном числе, ошибки в согласовании удалось бы избежать.

Сам журналист Reuters, публикуя фотографию плаката, судя по всему, вовсе не планировал обращать внимание на неточности перевода. Его интересовал другой вопрос: зачем спецслужбам США вообще понадобились новые сотрудники с русским языком? Некоторые комментаторы также отметили, что сам факт появления подобного баннера напоминает о возвращении к временам холодной войны. Впрочем, ЦРУ всегда нужны специалисты со знанием иностранных языков: как свидетельствует список на официальном сайте организации, по состоянию на 28 марта 2019 года интерес для нее представляют носители по меньшей мере 87 языков мира.