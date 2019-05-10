Крупный пожар в Кыргызстане, эвакуированы тысячи людей
Пожар возник на расположенной в южной Джалал-Абадской области Кыргызстана нефтебазе. Об этом сообщило в пятницу МЧС республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"10 мая в городе Джалал-Абад начался пожар на находящейся на улице Шерматова нефтебазе, для его тушения привлечены 10 пожарных расчетов, эвакуированы более тысячи местных жителей", - говорится в сообщении.
Как отмечает МЧС, в ликвидации огня также задействованы сотрудники джалал-абадской службы Гражданской защиты. "В безопасное место эвакуированы примерно 2 тыс. жителей, живущих вблизи нефтебазы", - отмечается в сообщении.
По данным министерства, на месте ЧП также работают представители Департамента водных ресурсов, МВД, скорой помощи и оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями при МЧС республики. "По приказу главы МЧС привлекаются дополнительные пожарные расчеты с Управления МЧС соседней Ошской области", - подчеркивается в сообщении.
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