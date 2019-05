Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР. Об этом сообщает газета The Independent. Видео инцидента опубликовано в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



Отмечается, что инцидент произошел в южноафриканском Йоханнесбурге, куда актер приехал на соревнования по прыжкам в качестве судьи.

BREAKING: Arnold Schwarzenegger attacked at an event in South Africa; suspect taken away by security. Schwarzenegger appeared to be OK. pic.twitter.com/MRmUgeFVVp