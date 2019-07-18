По меньшей мере пять человек погибли, еще семь получили ранения при обрушении крана в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении правительства уезда Мянь городского округа Ханьчжун, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в четверг 14:25 по местному времени, когда во время проведения строительных работ на мостовом переезде в округе Ханьчжун консольно-шлюзовой кран накренился и рухнул.

В результате происшествия три человека погибли на месте, еще девять были доставлены в медицинские учреждения. По состоянию на 19:40 по местному времени двое пострадавших умерли от полученных травм.

Причины инцидента устанавливаются. Ведется расследование.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!