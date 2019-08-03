Мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) нанесли ракетный удар по казарме армии Саудовской Аравии в Наджране. Об этом заявил спикер министерства обороны хуситов в Сане Яхья Сарии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, это была баллистическая ракета класса "Бадер". Как утверждает Сарии, она точно достигла цели, в результате чего убиты и ранены десятки человек, "что вызвало панику в рядах саудовских военных".



"Убитые и раненые доставлены в больницы Наджрана", - сказал спикер повстанцев.

На днях Сарии заявил, что хуситы выпустили баллистическую ракету средней дальности по военному параду, проходившему на базе аль-Джаля в Адене. Тогда, как сообщал телеканал "Аль-Арабия", погибли 40 человек, в том числе командующий силами поддержки бригадный генерал Мунир Яфии, десятки получили ранения.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. С марта 2015-го на стороне правительства выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

В декабре прошлого года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, организованных под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть некоторых важных соглашений - в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его под контроль ООН.



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