Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии, шесть человек погибли и многие получили ранения, сообщило посольство КНР в Новой Зеландии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Четвертого сентября в 11.19 по местному времени в новозеландском городе Роторуа произошло крупное ДТП с китайскими гражданами. Автобус с 23 китайскими туристами на борту перевернулся, в результате погибли шесть человек, многие получили ранения", - говорится в сообщении посольства.

Центр консульской защиты при МИД КНР сообщил, что сейчас причина происшествия расследуется, пострадавших госпитализировали.

В Центре уточнили, что всего в близлежащую больницу направили 17 человек.

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