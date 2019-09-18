Напрасно климатические активисты давят на инвесторов, требуя их избавиться от "грязного" ископаемого топлива, заявил Билл Гейтс в интервью Financial Times. По его словам, вместо того чтобы объявлять войну углеводородам, надо поощрять инвестиции в альтернативные источники энергии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Недавняя статистика говорит о том, что из сектора добычи нефти, газа и угля уже ушло $11 трлн инвестиций. И какой это эффект дало для окружающей среды? Нулевой, отмечает основатель Microsoft.

"Вывод инвестиций к настоящему моменту сократил примерно ноль тонн вредных выбросов. Нельзя говорить, что вы прямо лишили финансовой подпитки производителей стали и бензина. Мне неизвестен механизм, как с помощью вывода инвестиций остановить ежегодный рост выбросов", - заявил миллиардер и филантроп.

По мнению Гейтса, лучшим вариантом было бы инвестировать в инновационные предприятия, такие как Beyond Meat и Impossible Foods - два бизнеса, которые поддерживает сам миллиардер. По его словам, сейчас он вкладывает средства только в компании и стартапы, которые планируют снизить выбросы парниковых газов на 0,5%.



"Когда я беру миллиарды долларов и создаю инновационные энергетические компании или финансирую только те компании, которые в случае успеха сокращают парниковые газы на 0,5%, тогда я реально вижу причинно-следственную связь", - отметил Гейтс.

Комментарии миллиардера и филантропа идут вразрез с "крестовым походом", объявленным экоактивистами углеводородному бизнесу. Его цель - якобы прекратить изменения климата. Активисты призывают фонды ограничить финансовые вливания в проекты, запретить строительство нефтепроводов, фрекинг, а также повысить налоги для нефтегазовых компаний. Достается и самому "грязному" виду топлива - углю.



Однако, по словам Гейтса, эти "климатические крестоносцы" в итоге все равно не получат той отдачи, которая могла бы быть при продвижении инвестиции в экологически чистую энергию.



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