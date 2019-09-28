По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в городе Чаман в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Об этом в субботу проинформировал телеканал Geo.tv со ссылкой на источники в медицинских кругах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, еще восемь человек получили ранения, в том числе лидер политической партии "Джамиат Улема-и-Ислам", у офиса которого произошел взрыв. Четыре человека были госпитализированы.

Отмечается, что сработало взрывное устройство, установленное на мотоцикл, припаркованный у дороги. Взрыв был такой силы, что у некоторых близлежащих зданий вылетели окна.

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