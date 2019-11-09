Тегеран отказался от предусмотренного ядерным соглашением плана по преобразованию объекта в Фордо в международный исследовательский центр. Об этом сообщает телеканал "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Представители Организации по атомной энергии Ирана отметили, что помимо этого решения могут отказаться от модернизации тяжело-водородного реактора в Араке. Однако при одном условии - если западные страны в ближайшее время не вернуться к выполнению своих обязательств в рамках СВПД.

Завтра на объекте в Фордо начинает работу комиссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они изучат образцы обогащенного урана.

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств, взятых им на себя в рамках ядерной сделки. Будущее этой договоренности оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Ранее на проходящей в Москве конференции по нераспространению представитель МИД Ирана заявил, что его страна не намерена нагнетать обстановку вокруг СВПД.

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