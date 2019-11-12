Министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и высокий прокомментировали заявления властей Ирана по началу обогащения урана на заводе Фордо. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что главы диппредставительств выразили обеспокоенность этими заявлениями, а также призвали Тегеран не нарушать ядерную сделку.

В своем заявлении французский, немецкий и британский сослались на доклад от 11 ноября МАГАТЭ. Кроме того, министры призвали власти Ирана не отказываться от своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и немедленно вернуться к ним.

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