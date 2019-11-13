Мировые цены на нефть растут, в то время как инвесторы ожидали выступления американского президента Дональда Трампа по торговым вопросам, свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 0,93%, до 62,76 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,93%, до 57,4 доллара за баррель.

Рынок нефти напрямую связан с американо-китайской "торговой войной", поскольку страны являются одними из крупнейших в мире импортеров этого сырья. Инвесторы с оптимизмом ждали выступление Дональда Трампа. На прошлой неделе президент США заявил, что США заключат сделку с Китаем, только если она будет "правильной" для Вашингтона.

"Участники рынка по-прежнему верят, что (частичное) торговое соглашение будет подписано в ближайшее время. Сомнения по этому поводу сильно влияют на нефть", - приводит агентство Рейтер слова аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).

В центре внимания трейдеров также находятся новости о сокращении добычи сырья в рамках сделки ОПЕК+. Ранее в понедельник СМИ сообщили, что министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад ар-Румхи допустил продление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, но уточнил, что увеличение объёмов снижения добычи сырья маловероятно.

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