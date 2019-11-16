Около двух десятков разнокалиберных транспортных средств стали участниками массовой аварии, произошедшей утром в минувшую пятницу, 15 ноября, на трассе в Южной Корее, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Водители не справились с гололедом, образовавшимся на асфальте после ночных заморозков. Участники первого ДТП перегородили несколько полос, после чего в них последовательно стали въезжать все новые и новые автомобилисты.

Ситуацию осложнило то, что столкновение произошло за изгибом автострады - участники движения слишком поздно обнаруживали перед собой разбитые машины и просто не успевали сбрасывать скорость на скользкой дороге.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадали три человека, в том числе - пожилой мужчина 86 лет.