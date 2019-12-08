Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 20 декабря в Санкт-Петербурге, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает Интерфакс.

"У президентов запланирована уже встреча на 20 декабря. Она состоится в Санкт-Петербурге", - сказал Орешкин журналистам по итогам российско-белорусских переговоров.

Он отметил, что при необходимости премьер-министры и президенты двух стран могут созвониться или провести дополнительную встречу.

По словам Орешкина, по итогам прошедших в Сочи переговоров количество спорных вопросом по интеграции уменьшилось.

"Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперёд. Нам указания даны. Сейчас будем прорабатывать и дальше двигаться вперёд", - сказал министр.

7 декабря Путин и Лукашенко встретились в Сочи. Переговоры по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства продлились более пяти часов.

На фоне переговоров двух лидеров в Минске проходила акция противников интеграции с Россией. По разным оценкам, на старте в ней приняли участие от 700 до одной тысячи человек. Несанкционированная акция завершилась без происшествий.