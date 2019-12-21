Член экипажа турецкого сухогруза İnce Karadeniz, находившегося в водах Индийского океана, нанес ножом ранение капитану судна, после чего потерпевший Бора Эшки скончался, передает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщатся, что тот же моряк, имя которого не называется, ранил двух других членов экипажа, состояние которых оценивается как критическое.

"Нападавший был обезврежен другими членами экипажа", - сообщают СМИ.

О других деталях и о причине инцидента не сообщается.