Полиция Гонконга за почти семь месяцев антиправительственных протестов задержала 80 учителей за противоправные действия, говорится в сообщении департамента образования администрации специального административного района, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Помимо этого, ведомство получило 123 жалобы на поведение преподавателей, разбирательства по 74 из них уже завершены. Большинство жалоб поступили с обвинениями в адрес учителей за разжигающие ненависть и подстрекающие к дискриминации высказывания в сети, а также за неподобающие учебные материалы. Пятерым учителям сделаны выговоры, семи - предупреждения.

Глава ведомства Ян Жуньсюн на этой неделе направил в школы города два письма, в первом содержались разъяснения требований и стандартов поведения преподавателей и учащихся, а также призыв к школьникам и студентам не участвовать в противоправной деятельности. Во втором письме Ян Жуньсюн объяснил учебным заведениям требования ведомства относительно того, какие действия школы должны предпринимать в отношении попавших под подозрение правоохранительных органов учащихся и преподавателей. В частности, указывается, что преподавателей стоит отстранить от занятий до тех пор, пока не доказана их невиновность.

Также среди наказаний значится понижение в должности, отсрочка повышения зарплаты, а в случае серьезных нарушений - лишение лицензии преподавателя и увольнение.

В департаменте образования сообщили также, что почти 1 тысячи задержанных за время протестов еще не исполнилось 18 лет.

"Я надеюсь, что студенты поймут одну простую вещь: нарушение закона - это нарушение закона, если вы на это идете, вам придется нести соответствующую юридическую ответственность, и последствия могут быть очень серьезными", - заявил Ян Жуньсюн, слова которого приводятся в заявлении.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.