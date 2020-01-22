https://news.day.az/world/1195954.html США рассматривают множество вариантов действий по Венесуэле - заявление Трампа

США рассматривают множество вариантов действий по Венесуэле - заявление Трампа

В мире, 22 января 2020 08:41 218

Администрация США рассматривает множество вариантов действий в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом президент США Дональд Трамп заявил в распространенном во вторник интервью американской газете The Wall Street Journal.

Главе государства был задан вопрос, какими способами Вашингтон рассчитывает добиться отстранения Мадуро от власти в Венесуэле. "Мы рассматриваем множество разных [сценариев]", - ответил Трамп. "У нас имеется много вариантов", - добавил он, не вдаваясь в детали.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что цель Соединенных Штатов - заставить президента Венесуэлы подать в отставку. Помпео подчеркнул, что не считает выбранную Вашингтоном стратегию в отношении Венесуэлы провальной.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года представитель оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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