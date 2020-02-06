В Москве умер сын бывшего президента Кыргызыстана Аскара Акаева Айдар, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ему было 43 года.

Причиной смерти называют внезапную остановку сердца.

Дети Аскара Акаева Бермет и Айдар в феврале 2005 года избрались в парламент Кыргызыстана от партии власти "Алга Кыргызстан". Позднее результаты выбора в его округе были аннулированы. После смены власти в марте сын экс-президента был лишен всех государственных постов и депутатских полномочий, а также стал фигурантом коррупционных уголовных дел.

После того как семья Акаевых переехала в Москву, Айдар занимался бизнесом.

В 1998-2001 годах Айдар Акаев был женат на Алие Назарбаевой, младшей дочери президента Казахстана.