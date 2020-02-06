В Москве умер сын бывшего президента Кыргызыстана
В Москве умер сын бывшего президента Кыргызыстана Аскара Акаева Айдар, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Ему было 43 года.
Причиной смерти называют внезапную остановку сердца.
Дети Аскара Акаева Бермет и Айдар в феврале 2005 года избрались в парламент Кыргызыстана от партии власти "Алга Кыргызстан". Позднее результаты выбора в его округе были аннулированы. После смены власти в марте сын экс-президента был лишен всех государственных постов и депутатских полномочий, а также стал фигурантом коррупционных уголовных дел.
После того как семья Акаевых переехала в Москву, Айдар занимался бизнесом.
В 1998-2001 годах Айдар Акаев был женат на Алие Назарбаевой, младшей дочери президента Казахстана.
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