Лига Европы: "Карабах" потерпел поражение

В рамках VI тура Лиги Европы УЕФА состоялся матч между шведским "Эльфсборгом" и азербайджанским "Карабахом".

Как передает Day.Az, игра проходила на стадионе "Борас Арена" в городе Бурос, Швеция, и завершилась победой хозяев поля с минимальным счётом 1:0.

Единственный мяч в этой напряжённой встрече на 57-й минуте забил полузащитник "Эльфсборга" Ахмед Касем, принеся своей команде важные три очка.