https://news.day.az/sport/1714889.html Лига Европы: "Карабах" потерпел поражение - ВИДЕО В рамках VI тура Лиги Европы УЕФА состоялся матч между шведским "Эльфсборгом" и азербайджанским "Карабахом". Как передает Day.Az, игра проходила на стадионе "Борас Арена" в городе Бурос, Швеция, и завершилась победой хозяев поля с минимальным счётом 1:0.
Лига Европы: "Карабах" потерпел поражение - ВИДЕО
В рамках VI тура Лиги Европы УЕФА состоялся матч между шведским "Эльфсборгом" и азербайджанским "Карабахом".
Как передает Day.Az, игра проходила на стадионе "Борас Арена" в городе Бурос, Швеция, и завершилась победой хозяев поля с минимальным счётом 1:0.
Единственный мяч в этой напряжённой встрече на 57-й минуте забил полузащитник "Эльфсборга" Ахмед Касем, принеся своей команде важные три очка.
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