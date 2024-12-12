В Кяльбаджаре выпал снег

На Омарском перевале, соединяющем Кяльбаджар с Гейгелем, выпал снег.

Как передает Day.Az, вечером на участке автомобильной дороги Гейгель-Кяльбаджар, называемом Омарским перевалом, начался снегопад, высота снежного покрова достигает 10-15 сантиметров. В настоящее время в этом районе продолжается сильный снегопад. В западном регионе преобладают ветреная и дождливая погода.

Отметим, что, по данным Национальной гидрометеорологической службы, с сегодняшнего дня в Азербайджане ожидается постепенное понижение температуры воздуха на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Отмечается, что ночью и утром 14 и 15 декабря в горных районах возможна гололедица. Напомним, что Омарский перевал - важный горный перевал, расположенный на Муровском хребте Малого Кавказа, соединяющий Кяльбаджарский район Азербайджана с Гейгелем. Перевал расположен на высоте 3260 метров над уровнем моря.