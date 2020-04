В Дублине появились граффити со знаменитостями, которые призывают оставаться дома

Серия граффити в стиле поп-арт с изображениями звезд шоу-бизнеса появилась на улицах Дублина. Художница и дизайнер Эммалин Блэйк обыграла фразы из песен и сериалов, чтобы призвать ирландцев следовать правилам карантина в условиях распространения коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Например, американская исполнительница Карди Би напоминает прохожим о социальной дистанции в 2 м, предписанной ирландской санитарной службой. Находящаяся в самоизоляции в Нью-Йорке Карди Би сделала репост своего портрета в Instagram и отметила: "Ирландия по-серьезному относится к карантину".

Британская певица Дуа Липа, изображенная в защитной маске, призывает: "Не высовывайтесь!". Звезды американского реалити-шоу и телесериала "Сестры" Тиа и Тамера Моури "произносят" свою коронную фразу: "Иди домой, Роджер".

Шведская певица Робин сообщает о том, что она "танцует одна в социальной сети TikTok".

В другом своем граффити Блэйк обыгрывает американский агитационный плакат времен Второй мировой войны "We can do it!". В работе Блэйк изображена медсестра в маске, ниже подпись - "герои здравоохранения".

Местные жители фотографируются возле граффити и размещают снимки в соцсетях.

Эммалин Блэйк - дипломированный художник, участница многочисленных выставок в Ирландии и за рубежом, а также социальных и благотворительных программ в защиту прав человека, климата и окружающей среды. По итогам 2019 года ирландская газета The Irish Times внесла Блэк в национальный список "50 самых влиятельных граждан".