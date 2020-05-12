Страны ОПЕК+ могут сохранить текущий объем сокращения добычи нефти и после июня

Страны - участницы сделки ОПЕК+ планируют сохранить текущие параметры сокращения добычи нефти после июня, когда предполагается начать некоторое смягчение ограничений. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки. Далее ограничения планируется смягчить. В июле - декабре сокращение добычи, как ожидается, составит 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года - апреле 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки.

"Министры хотят после июня сохранить тот же объем сокращения добычи нефти, который действует сейчас и составляет около 10 млн баррелей в сутки. Они не хотят уменьшать объем сокращения. Это основной сценарий, который сейчас обсуждается", - приводит агентство слова источника из ОПЕК+.

Следующая встреча министров стран ОПЕК+ ожидается в июне. На ней планируется обсудить первые результаты новой сделки и определить дальнейшую политику в области добычи нефти.

"Мы все с нетерпением ждем возвращения к нормальной жизни. Важно, чтобы спрос на нефть вырос снова и в скором времени. Но спрос не сможет вырасти, пока ограничения на передвижения не будут сняты", - сказал другой источник агентства.

Ранее в понедельник Саудовская Аравия объявила о планах дополнительно в июне сократить добычу еще на 1 млн б/с к своей квоте. Таким образом ее добыча в июне снизится до 7,5 млн б/с, а не до 8,5 млн б/с, как указано в соглашении. Примеру Саудовской Аравии последовали позже и другие страны, такие как Кувейт и ОАЭ.