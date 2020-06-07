Во Франции увеличат до €135 штрафы для тех, кто бросает маски и окурки на улицах

Французские власти планируют увеличить до €135 размер штрафа для тех, кто бросает на улице медицинские маски, перчатки и окурки. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье госсекретарь при министре экологического перехода Франции Брюн Пуарсон.

Соответствующий проект указа власти страны намерены представить в середине июня. При этом в случае составления полицией отчета и направления его в суд размер штрафа может увеличиться до €750. В настоящее время сумма штрафа составляет €68 евро.

В министерстве указали, что "эта мера является частью дорожной карты по развитию основанной на возобновлении ресурсов экономики, которая была запущена в стране в 2018 году". "Еще более актуальной эта тема стала в связи с пандемией коронавируса, которая сопровождается брошенными на улицах одноразовыми средствами индивидуальной защиты", - подчеркнули в ведомстве.

По словам экологов, с началом ослабления режима самоизоляции 11 мая на улицах, площадях, в парках и других общественных местах крупных французских городов все чаще на глаза стали попадаться использованные защитные маски и перчатки. "Каждый должен понимать, что любой мусор, оказывающийся на земле, часто попадает в океаны", - сказала Пуарсон. "Если мы хотим чистые моря и океаны, то нужно знать, что все начинается с чистых тротуаров", - подчеркнула госсекретарь. В отмечаемый в воскресенье Всемирный день океанов Пуарсон направилась в юго-западную коммуну Леж - Кап-Ферре для участия в сборе пластиковых отходов.

В середине марта во Франции в связи с пандемией был введен режим самоизоляции, продлившийся почти два месяца. В период действия карантина по всей стране были закрыты магазины, не торгующие товарами первой необходимости, рестораны, гостиницы. С 11 мая власти республики начали постепенное ослабление ограничений в рамках закона о чрезвычайном санитарном положении, действие которого продлится в стране до 10 июля.

Согласно последним данным Минздрава, с начала пандемии во Франции умерли свыше 29 тыс. человек. Всего в стране зарегистрировано более 150 тыс. случаев инфицирования.