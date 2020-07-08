https://news.day.az/world/1251750.html Коронавирус в Иране: более 12 тысяч жертв COVID-19
Коронавирус в Иране: более 12 тысяч жертв COVID-19
В Иране число жертв коронавируса превысило 12 тысяч, сообщила официальный представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Лари отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 691 новый случай заражения коронавирусом, скончались 153 человека.
Общее число заразившихся в Иране достигло 248 379, жертв - 12 084.
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