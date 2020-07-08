Коронавирус в Иране: более 12 тысяч жертв COVID-19

В Иране число жертв коронавируса превысило 12 тысяч, сообщила официальный представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лари отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 691 новый случай заражения коронавирусом, скончались 153 человека.

Общее число заразившихся в Иране достигло 248 379, жертв - 12 084.