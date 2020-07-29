ВОЗ: нужно не уповать на лето, а соблюдать физическую дистанцию

Распространение COVID-19 не носит сезонного характера и не связано с изменениями погоды, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Остановить передачу вируса можно соблюдая всем известные простые меры, главная из которых - соблюдение физической дистанции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пока нет оснований считать, что время года как-то влияет на передачу вируса, - считает представитель ВОЗ, доктор Маргарет Харрис. - Зато известно, что он распространяется там, где собирается много людей, где они не соблюдают физическую дистанцию и не принимают мер, предотвращающих близкий контакт".

В глобальном масштабе, по данным, поступившим в ВОЗ, на сегодняшний день подтверждено 16 301 736 случаев заражения COVID-19, 650 069 из них - смертельных.

Эпицентром пандемии по-прежнему являются Северная и Южная Америки - там зарегистрировано 8,7 млн случаев. На втором месте Европа - 3,2 млн, за ней следуют, Юго-Восточная Азия - 1,8 млн., Восточное Средиземноморье - 1,5 млн, Африка - 712 920 и Западный Тихоокеанский регион - 291 993.

Маргарет Харрис на пресс-конференции в Женеве отмела бытующее мнение, что COVID-19 имеет сезонный характер, а значит будет появляться и убывать волнами. "В США, например, где в разгаре лето - сейчас огромнейшая вспышка, там самое высокое количество случаев, - привела пример доктор Харрис и напомнила, что Бразилия, экваториальная страна, по темпам и масштабам распространения инфекции уступает только США.

В Южном полушарии, где наступила зима, по словам Харрис, сложилась "интересная" ситуация: там высокий уровень инфицирования COVID, но не сезонного гриппа. "Так что мы думаем, что в Южном полушарии, грипп начнется позднее", - сказала она. В странах с умеренным климатом вирус гриппа вернулся в состояние "межсезонья".

Пока трудно предсказать, как сложится ситуация, если странам придется справляться с двумя вирусами одновременно: COVID-19 и гриппа. "Если там, где уже высок уровень одного респираторного заболевания, начнет распространяться другое, то нагрузка на систему здравоохранения очень сильно вырастет, - отметила Маргарет Харрис.

Отвечая на вопрос о том, должно ли тестирование на COVID-19 быть платным, пресс-секретарь ВОЗ пояснила, что это решение должны принимать сами страны. "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы убедить страны проводить диагностику, поскольку тестирование чрезвычайно важно, - сказала она. - Если не проводить тесты, то мы не будем знать, где произошла вспышка. Мы также призываем все страны расширять масштабы тестирования и доступ к нему".