Иран приступил к обогащению урана на подземном заводе

Иран начал обогащение природного урана на подземном заводе близ Натанзе, сообщают "Известия" со ссылкой на агентство Reuters.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, публикакция основана на докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"15 марта агентство (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран начал подачу природного (фторида урана) UF6 в каскад из 174 центрифуг IR4, установленный на заводе по обогащению топлива", - цитирует издание текст доклада.

Напомним,1 января гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уведомил Совет управляющих агентства и Совбез ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. Организация договорилась с Ираном о доступе к ядерным объектам.

22 февраля официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Тегеран запустил на объекте в Фордо процесс обогащения урана до уровня 20%.

США выступают ярыми противниками ядерной программы Ирана.