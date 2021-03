У Apple отобрали коронную фразу Стива Джобса

У компании Apple отобрали право использовать коронную фразу основателя корпорации Стива Джобса. Фирма не смогла отстоять в суде выражение One more thing (Еще кое-что), так что теперь ее будет использовать швейцарский производитель часов Swatch Group, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Джобс часто завершал презентации этой фразой, после чего анонсировал новый и, как правило, еще более интересный проект Apple. Преемник Джобса Тим Кук возродил использование фразы "One more thing" в 2015 году, использовав ее при презентации Apple Watch.

Swatch запатентовал выражение в 2015-м, Apple пыталась оспорить это в суде, называя действия Swatch недобросовестными. Но в решении Высокого суда Лондона говорится, что в действиях швейцарской фирмы нет злого умысла. Судья Иэн Первис допустил, что стремление зарегистрировать фразу как товарный знак могло быть попыткой разозлить Apple. Одновременно он указал, что фраза One more thing и вовсе может принадлежать вымышленному детективу Коломбо.

Фраза Джобса - не единственный повод для противостояния двух компаний. Например, в 2015 году Apple и Swatch поспорили из-за названия умных часов. Тогда Apple не разрешили назвать швейцарской компании свои умные часы iWatch. В дальнейшем Swatch зарегистрировала слоган "Tick Different" (Тикай иначе), что перекликается с фирменным слоганом Apple - "Think Different" (Думай иначе).