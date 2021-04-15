Протокольный кризис

- что стоит за скандалом между Турцией и ЕС?

На сегодняшний день человечество стоит перед лицом серьезных кризисов: пандемия короновируса, экономический кризис, связанный с пандемией, ситуация в Мьянме, внутриполитический кризис в Ливане, гражданская война в Йемене, и т.д.

Вообщем, с каждым днём политических и экономических кризисов в мире становится все больше, что прямо или косвенно отражается на жизни людей.

Видимо, кому-то этого всего не достаточно, и на международной арене появился новый кризис, "протокольный".

Все мировые средства массовой информации посвятили этому новому кризису свои главные новости, все известные мировые политологи и отставные дипломаты бросились обсуждать тему "протокольного кризиса", который грозит развязать чуть ли не новую мировую войну.

Но что же в действительности произошло? Председатель Европейского Совета Шарль Мишель (бывший премьер-министр Бельгии) и Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (бывший министр обороны Германии), нанесли визит в Турцию и были приняты Президентом Турции Реджебом Тайип Эрдоганом.

В ходе встречи (судя по видеоотчетам) были соблюдены все протокольные формальности, включая почетный караул и совместное фотографирование. В момент рассадки в зале приема Президента Турции, Шарль Мишель сел в кресло рядом с Президентом Турции, а Урсуле фон дер Ляйен было отведено место на диване, напротив Министра Иностранных Дел Турции Мевлюд Чавушоглу.

Рассадка была проведена с учетом всех протоколов Всемирной Организации Здравоохранения по пандемии короновируса, с учетом дистанции между каждым участниками.

Все было бы ничего, если после того как Ш. Мишель занял место рядом с Президентом Турции под флагом Евросоюза, госпожа У. фон дер Ляйен устроила театр и сделала вид, что не понимает где ей сесть, рассчитывая на то, что ей поставят кресло рядом с Президентом Р. Эрдоганом, а затем с недовольным видом уселась на диван.

Выступив на пресс-конференции, госпожа У. Фон дер Ляйен в своём обычном стиле, подвергнула Турцию критике за "нарушение прав человека" и внешнюю политику, при этом заявив о необходимости налаживания сотрудничества между Турцией и Евросоюзом, села в самолёт и укатила в Брюссель.

После этого все и началось. Как по какой-то команде сверху, немедленно развернулась антитурецкая истерия во всех европейских масс медиа. Политики всех мастей, от крайне правых до крайне левых, бросились на защиту госпожи У. фон дер Ляйен, которая по их мнению, стала жертвой неуважения к Евросоюзу и сексизма.

Лидеры стран Евросоюза поспешили со своими комментариями и заявлениями с осуждением Турции и ее Президента, обвиняя турецкую сторону в непрофессионализме и евроскептизме. Занявший кресло около Президента Турции - Председатель Евросовета Шарль Мишель поспешил покаяться и извиниться за допущенный им промах.

Вообщем, протокольный кризис набрал полные обороты и затмил своей актуальностью всемирную эпидемию короновируса и войну в Йемене.

Неумудренному знаниями дипломатического протокола человеку наверняка будет трудно понять, что происходит. Однако, хотелось бы открыть ряд специфических сторон протокола и причин, вызвавших этот высосанный из пальца кризис.

Прежде всего, дипломатический протокол-это одна из вершин дипломатии, поэтому знание его азбуки и специфики очень важно для понимания определённых процессов.

Кому-то может показаться, что дипломатический протокол не имеет никакой связи с высокой дипломатией и лишь занимается организационными вопросами, которые не имеют никого влияния на политику.

Это совершенно не так, не знание или не следование правилам международно принятого протокола с учетом национальной специфики государства, могут привести не только к дипломатическому кризису, но даже к войне, что частенько случалось в мире на протяжении многих веков.

Разжигание "турецкого протокольного кризиса"-есть продолжение туркофобской и исламофобской политики, которая развернулась в Европе в последнее время.

Для информации, чтобы всем было ясно: прежде чем организуются визиты высокого уровня (в том числе визиты лидеров Евросоюза), проводятся ряд предварительных переговоров по организации визита, с участием представителей дипломатический миссии в стране пребывания и специальной передовой группы, в составе представителей протокола и охраны с представителями соответствующих структур принимающего государства.

После обсуждения программы и вопросов логистики, предварительно осматриваются места проведения встреч на высоком уровне и обсуждается состав и количество участников и их рассадке на встрече. То есть, представители Евросоюза заранее обсуждали с турецкой стороной встречу с Президентом и знали возможности для рассадки.

Далее, согласно протоколу Евросоюза, Председатель Европейского Совета стоит выше и соответствует уровню главы государства, а глава Еврокомиссии-уровню главы правительства.

Ни один протокол в мире не может не согласиться, что эти руководители ЕС не являются равными по статусу и оказываемым им почестям. Ведь такое невозможно, так как они представляют одну структуру и субъект международного права, то есть глава Европейского совета выше главы Еврокомисии.

Поэтому все претензии к турецкому протоколу абсолютно не состоятельны. Кстати, никаких других претензий к турецкому протоколу и организации визита предъявлено не было, что уже говорит о том, что все было организовано на соответствующем уровне и не вызвало никаких нареканий.

Обычно, если есть какие-то спорные вопросы с принимающей стороной, то решения в последний момент может принять сам высокий гость, принимая или не принимая тот или иной пункт программы и ее протокольные детали, так что судя по всему, гостей из ЕС все заранее устраивало.

Мало того, все специалисты отлично знают, насколько турецкий протокол чувствителен к вопросу встречи с Президентом страны и как вопросы, связанные со встречей, многократно обсуждаются, вплоть до мелочей. Таким образом, протокольная служба Евросоюза заранее знала какая будет рассадка и наверняка проинформировало об этом Брюссель.

Что касается обвинений в сексизме, то есть в ущемлении по половому принципу, то это тоже является полной чепухой, так как в протоколе в данном случае играет роль не пол, а должность, которую занимает тот или иной гость.

Попытки ряда экспертов привести в пример предыдущие встречи Президента Р. Эрдогана с лидерами Евросоюза, где он сидит между ними, также не могут являться примером, так как они проходили не в Анкаре в Президентском дворце, а на полях международных саммитов в отеле, где можно произвольно менять дизайн переговорной комнаты в соответствии с составом участников.

Занимая в прошлом высокие должности в правительствах своих стран, лидеры Европейского союза прекрасно осведомлены о деталях турецкого протокола, в том числе о протоколе встреч на высшем уровне.

Всяческие попытки навешать на турецкую сторону вину за якобы проявленное неуважение, просто выеденного яйца не стоит. Не искушённому в тонкостях протокола простому европейскому обывателю может показаться, что истоки "протокольного" кризиса лежат в неуважении Турции к европейским ценностям и к женскому полу, однако это не так.

Кому-то явно нужно было спровоцировать этот инцидент, чтобы окончательно похоронить идею присоединения Турции к Евросоюзу и положить конец долгому переговорному процессу о присоединении Турции к ЕС, который постоянно заходит в тупик в связи с новыми претензиями и требованиями в адрес Турции.

Дворянское происхождение главы Еврокомиссии не даёт ей никаких дополнительных привилегий над своими предшественниками или коллегами. Развязанная антитурецкая компания похоже имеет цель, чтобы навязать Турции то, что противоречит национальным интересам и национальным традициям.

Кто-то в угоду радикальным ксенофобным европейским партиям готов пожертвовать отношениями с Турцией. Ведь в авангарде этой истерии выступают известные своей ненавистью ко всему турецкому германская партия "Альтернатива для Германии" и нидерландские радикалы из партии "Свободы".

Думается, что настоящей причиной "протокольного кризиса" является не нарушение протокола со стороны Турции, а то, что независимая внешняя и внутренняя политика Анкары вызывает раздражение у некоторых политиков в Европе, особенно на волне туркофобии и исламофобии, которая охватила сейчас многие страны.

Используя надуманный кризис, определенные силы стараются отрезать Турцию от Европы, загнав в угол, что является большой ошибкой, так как значение и влияние этой страны очень важно для единой Европы.

В условиях радикализации Исламского мира, которая происходит на фоне экономического кризиса и пандемии короновируса, именно Турция может стать тем стабилизирующим фактором, на который могут ориентироваться и другие мусульманские страны.

Возможность присоединения Турции к Европейскому Союзу даст возможность положить конец всем спекуляциям вокруг Евросоюза, как клуба христианских государств, даст возможность продвинуть границы единой Европы ещё дальше, поближе к Уральским горам, как говорил генерал де Голль, мечтая о единой Европе от Атлантического океана до Урала.

Пярвин Мирзазаде