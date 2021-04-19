РФ договорилась с Китаем о производстве 100 млн доз "Спутника V" в год
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил с китайскими фармацевтическими компаниями соглашение о производстве ста миллионов доз вакцины "Спутник V" ежегодно, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Компания, выразившая желание производить российскую вакцину, занимает одно из лидирующих мест в Китае по производству вакцин от гриппа.
РФПИ и Hualan Biological Bacterin Inc. (подразделение Hualan Biological Engineering Inc., одной из ведущих биофармацевтических компаний и крупнейшего производителя вакцины от гриппа в Китае), объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 миллионов доз в год первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V".
"Спутник V" - это комбинированная векторная вакцина. Для разработки препарата специалисты Центра Гамалеи использовали собственную универсальную технологическую платформу на основе аденовируса. В качестве вектора выступают две разновидности - два серотипа аденовирусов, в которые встраивается шип-белок коронавируса, который обладает максимальной иммуногенностью.
Среди плюсов производства российской вакцины за рубежом отмечается более высокая скорость допуска произведенных препаратов на рынок - регуляторы могут моментально ознакомиться с продукцией и проконтролировать весь процесс производства.
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