Трамп запустил собственную онлайн-платформу

Бывший президент США Дональд Трамп, заблокированный в соцсетях, запустил во вторник собственную онлайн-платформу From the Desk of Donald J. Trump ("С рабочего стола Дональда Трампа") для общения со своими сторонниками, cообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Платформа позволит Трампу публиковать посты, изображения и видео, но она не имеет функции, позволяющей пользователям оставлять комментарии к постам экс-президента.

"Это просто односторонняя связь", - сказал один из источников в интервью Fox News.

Сайт по адресу - https://www.donaldjtrump.com/desk вышел с фотографией Дональда Трампа. Портал строится на платформе Campaign Nucleus, которая помогает политикам-консерваторам общаться со своей аудиторией без посредников.

Ранее в окружении Трампа сообщали, что он может запустить именно соцсеть, на которой его сторонники смогут беспрепятственно общаться.

Анонс создания платформы появился еще в марте. На такое решение бывший глава Белого дома пошел после того, как в начале 2021 года его аккаунты заблокировали в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Snapchat после беспорядков в Капитолии. Трамп же уже несколько лет предупреждает, что американские соцсети имеют возможность как угодно манипулировать информацией, так как фактически их деятельность ничем не регулируется.