Умерла известная советская и российская актриса

Советская и российская актриса театра и кино Нина Шацкая умерла на 82-м году жизни.

Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на артиста Ефима Шифрина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причина смерти артистки не уточняется. Место и время похорон неизвестны.

Заслуженная артистка России Нина Шацкая в 1963 году окончила Государственный институт театрального искусства, а с 1964-го по 1993-й служила в Театре на Таганке, после чего играла также в Содружества актеров Таганки и в театре "Школа современной пьесы". Шацкая дважды была замужем, ее вторым супругом был народный артист России, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Леонид Филатов.

Ранее сообщалось, что умерла советская радиоведущая, актриса театра и кино Галина Новожилова. Причина случившегося не уточняется. Новожиловой было 98 лет.